Азербайджан присоединился к еще одному документу СЕ

Под руководством главы азербайджанского государства принимаются важные меры по укреплению стабильности и безопасности в стране, усилению борьбы с преступностью, осуществляется эффективное международное сотрудничество в этой сфере.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства юстиции Азербайджана, наша страна, активно участвующая в глобальной борьбе с преступностью, вносит свой вклад в повышение эффективности международного сотрудничества в этой области, совершенствование соответствующих конвенций и адаптацию их к современным вызовам. Министерство юстиции выдвигает предложения в этой сфере, в том числе принимает активное участие в разработке новых соглашений.

В прошлом году нашим государством был ратифицирован четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции "Об экстрадиции", который служит повышению эффективности процедуры экстрадиции, в этой области осуществляется эффективное сотрудничество.

В то же время, учитывая важность второго дополнительного протокола к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам", содержащего такие вопросы, как отправка соответствующих запросов в электронном виде, проведение допросов посредством видеоконференц-связи, расширение сферы действия конвенции и т.д. и включающего вопросы повышения эффективности и оперативности в борьбе с преступностью, Азербайджаном было принято решение присоединиться к этому документу.

В связи с этим в рамках визита в Страсбург министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова в соответствии с полномочиями, предоставленными главой государства для подписания этого документа, в присутствии заместителя генерального секретаря Совета Европы Бьорна Бергена и других ответственных лиц состоялась церемония подписания данного протокола.

На прошедшей затем встрече было подчеркнуто, что в сотрудничестве с Советом Европы был реализован проект по исполнению решений Европейского суда в рамках имплементации Плана действий, принятого для нашей страны на 2022-2025 годы, предоставлена информация о реформах и инновациях, проводимых в судебной сфере.

Заместитель генерального секретаря Б.Берген отметил высокий уровень сотрудничества Совета Европы с нашей страной и сообщил, что в мае Совет Европы проведет саммит глав государств-членов.

В ходе беседы был затронут вопрос о том, что в результате минирования Арменией азербайджанских земель погибло или было ранено до 300 граждан Азербайджана. В связи с этим было представлено издание, подготовленное Агентством Азербайджана по разминированию.

В рамках визита в Страсбурге состоялась двусторонняя встреча с председателем Европейского суда по правам человека Сиофрой О'Лири.

На встрече, где было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским судом, была представлена подробная информация о проводимых в нашей стране прогрессивных судебно-правовых реформах. Также было отмечено, что в осуществлении правосудия уделяется особое внимание применению международных норм, в том числе прецедентного права, отмечена полезность подготовки с этой целью многих национальных экспертов, участия международных экспертов, в том числе судей Европейского суда, в обучении судей, кандидатов в судьи и других юристов, а также учебных командировок в этот суд.

В то же время был проведен обмен мнениями о вызовах, стоящих перед Европейским судом, в том числе о высокой нагрузке и способах решения этой проблемы, а также обсуждены другие вопросы, представляющие интерес.

В мероприятии приняли участие постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмайлов и судья Европейского суда от Азербайджана Лятиф Гусейнов.