Бред сумасшедшего о минах в Карабахе

Автор: Ибрагим Алиев

4 апреля в мире отмечался Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Азербайджан, как известно, входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. За года армянской оккупации, в Карабахском регионе нашей страны армяне халожили более 1 млн. мин. С начала 1990-х годов более 3300 наших граждан стали жертвами мин. С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили серьезные ранения до 300 граждан Азербайджана.

Поэтому Президент Ильхам Алиев заявил в этот день, что Баку объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.

"Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин. В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин. Я высоко оцениваю деятельность наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью. Необходимо активизировать международные усилия, чтобы положить конец минному террору в мире", - написал глава государства в Twitter.

Вызывает сожаление то, что международное сообщество до сих пор не выразило озабоченности по поводу минной угрозы, созданной Арменией против Азербайджана, и не проявило интереса к принятию в связи с этим эффективных мер. Мир должен быть солидарен в борьбе с минным террором во имя защиты прав людей на жизнь, безопасное проживание и охрану здоровья.

В связи с этим в заявлениях и обращениях, которые Азербайджан адресует международным и региональным организациям, осуществляющим деятельность в области прав человека, национальным правозащитным учреждениям различных стран, предоставляются факты, связанные с минной проблемой на освобожденных от оккупации территориях. Мировая общественность должна принять срочные меры в рамках мандатов данных организаций. Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию. Процесс разминирования территорий не может ждать отлагательства, необходимо привлечь к ответственности всех виновных в минировании территорий, в том числе и тех, кто отказывается сотрудничать в процессе разминирования, включая Ереван. Необходимо положить конец огромным человеческим потерям, которые они создают.

В свою очередь, армяне, пытаясь отвлечь внимание от этой проблемы, постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и даже выдумывают невероятные сказки. Недавно Артак Бегларян (тот самый, который бомжевал в Ереване после того, как его погнал Рубик Варданян с пвевдо-"должности" так называемого "госминистра") доказал, насколько глупыми и идиотскими могут быть их всякого рода заявления-оправдашки.

Он заявил, что из-за, внимание, азербайджанских (?!) мин "Нагорный Карабах" является первой "страной" в мире по количеству несчастных случаев от наземных мин на душу населения.

Одна фраза, а столько ошибок и чуши...

Во-первых, нет никакого "Нагорного Карабаха", а не является никакой "страной", а есть Карабахский экономический район, который является международно признанной территорией Азербайджана.

Во-вторых, напрашивается вопрос - как Азербайджан мог заминировать свою же территорию, если она 30 лет находилась под оккупацией Армении и кроме армян никого там не было за тот период?

Бегларян, кажется простудил свою пустую голову, бомжуя в Ереване.

Напротив, именно Азербайджан и мирные азербайджанцы страдают от минной угрозы, возникшей из-за проводимой Арменией агрессии. В послевоенный период жертвами мин и других взрывчатых средств стали 289 граждан, из них 51 человек погиб, 238 получили ранения. Несмотря на неоднократные требования, Армения до сих пор не представила нашей стране точные карты заминированных территорий (точность предоставленных карт составляет лишь 20-25%). Кроме того, Армения продолжает посредством диверсионных групп повторно минировать уже освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Процесс очищения освобожденного Карабаха продолжается по сей день и завершится еще не скоро. Независимо от того, насколько быстро очищаются территории, этот процесс займет десятилетия. На каждой пяди нашей освобожденной от оккупации земли установлены мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Во время Первой Карабахской войны на этих территориях также были закопаны мины. Сегодняшняя статистика показывает, что случаи разрыва на минах фиксируются в основном на освобожденных землях, а не на линии соприкосновения. Люди, которые работают на этих землях или приезжают сюда, должны быть очень осторожны и следовать инструкциям. Армяне устанавливали мины везде, куда могла ступить нога человека. В точности неизвестно, сколько мин находится на освобожденных от оккупации территориях, где они установлены вплотную друг к другу, где врозь. Но тем не менее, саперы в буквальном смысле проявляют чудеса героизма.

На этом фоне каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием. Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными. Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений для подписания мирного договора.

Устраивая минный террор, Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды.

Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего числа людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

Сегодня Армения, отказывающаяся от мирного соглашения и саботирующая все мирные инициативы Азербайджана, остается страной, угрожающей безопасности региона. До сих пор Ереван не отказывается от своей террористической сущности, но при этом представляет из себя жертву, принимая у себя две наблюдательные миссии ЕС. Мир не должен поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечение мира и устойчивого развития в регионе. Важно выразить протест против мин, установки минных ловушек армянскими военными формированиями и дать этому правовую оценку.

Все это - неопровержимые факты. А сумасшедший клоун Артак Бегларян своим глупым заявлением лишь доказал, что армянское мифотворчество не знает границ. Пора бы провериться у психиатора. Даже у лживой пропаганды они должны быть, чтобы не садиться раз за разом в лужу.