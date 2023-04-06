Слагаемые будущих успехов: итоги визита Президента Ильхама Алиева в Таджикистан

Автор: Акпер Гасанов

Во все времена в выигрыше в итоге оказываются те страны, во главе которых находятся политические лидеры, способные не только грамотно оценивать текущий ход событий, но и умеющие заглядывать в будущее, в перспективу. Государственный визит в Таджикистан Президента Азербайджана Ильхама Алиева является именно таким шагом в будущее отношений между нашими государствами.

У отношений между нашими странами и народами есть блестящее прошлое и замечательное настоящее. Дипломатические отношения между странами были установлены 29 мая 1992 года. Это были сложные годы становления как для Азербайджана, так и для Таджикистана. И вот сейчас, спустя 30 с лишним лет, можно с уверенностью говорить о необходимости придания отношениям между странами нового импульса.

Причем, это стало важным и возможным именно сейчас, после того, как Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, освободив территорию равную Ливану и четырем Люксембургам. Мы прекрасно помним, что руководство Таджикистана, в лице президента этой страны Эмомали Рахмона, всегда твердо заявляло о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Мы помним и то, что в 2021 году в Ашхабаде была подписана итоговая декларация 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В ней содержалось поздравление правительству и народу Азербайджана в связи с с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Примечательно, что среди подписантов итоговой декларацией 15-го Саммита ОЭС значатся три члена ОДКБ - Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. Это обстоятельство доказало, что наша страна пользуется большим авторитетом даже в организациях, членом которых не является. В то же время Армения, которая состоит в ОДКБ, не пользуется и толикой такого уважения.

И сейчас было очень символично, что освобожденная, стремительно возрождающаяся Шуша и таджикский город Исфара стали городами-побратимами. Безусловно, этот шаг имеет огромное символическое значение. Безусловно и то, что для Таджикистана наша страна является государством, доказавшим способность добиваться любых поставленных целей, вопреки противодействию влиятельных мировых и региональных держав.

Кроме того, нужно вспомнить итоги IX Саммите Организации тюркских государств, где была подписана Самаркандская декларация, в одном из пунктов которой говорится о том, что главы государств и правительств ОТГ поддержали усилия государств-членов по строительству железнодорожных линий "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" и "Термиз-Мазар-и-Шариф-Кабул-Пишевер", которые внесут свой вклад в скорейшее открытие Зангезурского коридора, увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, расширение более качественных транспортных сообщений между Европой и Азией, а также в диверсификацию транспортных связей.

Это то направление, которое, безусловно, интересно и для Таджикистана. Эта страна, говоря конкретнее, особо рассчитывает на возрождение наземных коридоров, соединяющих Китай и Европу через территорию стран Центральной Азии. Азербайджан тут - ключ к достижению этой цели. Наша страна готова помочь Таджикистану выйти из транспортной изоляции.

Важно напомнить, что начиная с 2000 годов наблюдается устойчивый экономический рост на уровне 10-12 %. В 2021 году темп экономического роста составил 9,2%. Специалисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) считают, что экономику Таджикистана ожидает наибольший рост среди стран Центральной Азии в ближайшие 2 года. По их данным, ВВП Таджикистана вырастет на 8%. Это очень впечатляющие цифры.

Сейчас Таджикистан для развития экономики реализует такие стратегии, как достижение энергетической независимости, обеспечение продовольственной безопасности. Все это тоже сферы, которые наши страны могут развивать бок о бок, сообща. И совершенно прав президент Таджикистана в том, что текущий объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который имеется у сторон. Но в том-то и дело, что работа по улучшению ситуации уже ведется. И результаты, уверен, не заставят себя ждать.

Об этом говорит и прошедший в Душанбе Международный инвестиционный форум, на полях которого обсуждали развитие промышленности, энергетики, сельского хозяйства и туризма. В форуме участвовали представители 170 компаний. Они подписали двусторонние договоры о сотрудничестве между бизнесменами и инвесторами двух стран. Кроме того, по итогам государственного визита в Таджикистан Президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан целый ряд важнейших документов.

Среди них отмечу "План мероприятий по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан до 2025 года", а также "Дорожную карту по усилению сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2024 годы" и Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в области инвестиций, продвижения стартапов и предпринимательства".

Как видим, создается серьезный фундамент для стремительного углубления и расширения отношений между нашими странами, что, в свою очередь доказывает, что государства Средней Азии и Южного Кавказа усиливают свои позиции в мире, в том числе и в качестве важнейшего единого звена. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи политиком с четким стратегическим видением ситуации, отводит нашей стране важнейшую роль в нем. Этот статус уже приносит и еще принесёт огромные политические и экономические дивиденды нашему государству, нашему народу.