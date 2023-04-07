https://news.day.az/politics/1553327.html Начался процесс выдворения из Азербайджана иранских дипломатов, объявленных нежелательными лицами - МИД
Начался процесс выдворения из Азербайджана иранских дипломатов, объявленных нежелательными лицами - МИД
Начался процесс выдворения из Азербайджана иранских дипломатов, объявленных нежелательными лицами.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана.
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