Именно Армения создавала препятствия для отправки миссии ЮНЕСКО в Карабах

За последние 30 лет именно Армения создавала препятствия для отправки исследовательской миссии ЮНЕСКО на территорию Карабаха.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время видеообращения на церемонии открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, организованной Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры (TЮРКСОЙ), Университетом ADA и Институтом развития и дипломатии Университета в Баку

По словам министра, Армения постоянно отвергала эти предложения.