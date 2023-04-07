https://news.day.az/politics/1553352.html Милли Меджлис выступит с заявлением по Ирану
Милли Меджлис выступит с заявлением по Ирану
Милли Меджлис выступит с заявлением в связи с антиазербайджанским выпадом иранского парламента.
Как сообщает агентство в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, для подготовки текста заявления была создана соответствующая комиссия.
Отметим, что парламент Ирана принял заявление, в котором содержатся угрозы в адрес нашей страны в связи с открытием азербайджанского посольства в Израиле.
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