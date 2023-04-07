Милли Меджлис выступит с заявлением по Ирану

Милли Меджлис выступит с заявлением в связи с антиазербайджанским выпадом иранского парламента.

Как сообщает агентство в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, для подготовки текста заявления была создана соответствующая комиссия.

Отметим, что парламент Ирана принял заявление, в котором содержатся угрозы в адрес нашей страны в связи с открытием азербайджанского посольства в Израиле.