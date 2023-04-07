https://news.day.az/politics/1553354.html Призываем Иран воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям - Сахиба Гафарова
Призываем Иран воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям - Сахиба Гафарова
Призываем Иран воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре