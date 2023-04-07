Призываем Иран воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.