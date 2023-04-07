https://news.day.az/politics/1553355.html Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон - Мухтар Бабаев
Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон - Мухтар Бабаев
Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры (TЮРКСОЙ), Университетом ADA и Институтом развития и дипломатии Университета в Баку.
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