Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры (TЮРКСОЙ), Университетом ADA и Институтом развития и дипломатии Университета в Баку.

Новость обновляется