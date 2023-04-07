Азербайджан возглавил Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ

Турция с великой гордостью и удовольствием передает Азербайджану председательство в Национальных комиссиях по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз на церемония открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ.

Выступая со вступительной речью на мероприятии, председатель Национальной комиссии Турции отметил важность внесения города Шуша во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО.

"Город Шуша не только является жемчужиной Азербайджанской культуры, но и всего тюркского мира. С великой скорбью отмечу, что этот город и весь Карабах, подвергался вандализму, которого не видели в 21 веке", - добавил Огуз.

Огуз также подчеркнул важность подключения мировых организаций в процесс восстановления Карабаха.

Отметим, что заседание ТЮРКСОЙ организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Университетом ADA, а также Институтом развития и дипломатии, в Баку.

Напомним, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает свою тридцатую годовщину со дня основания.