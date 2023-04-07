Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Казахстан играет уникальную роль на мировой экономической арене, и развитие отношений между нашими странами отвечает интересам обеих государств. Взаимные визиты руководителей и поддержка, оказываемая различными структурами Казахстана, помогают развитию двусторонних отношений. Обе страны обладают огромным энергетическим потенциалом, и сотрудничество в этой сфере имеет большое значение на экономической карте мира. Развитие азербайджано-казахстанских отношений также говорит о развитии регионов, где эти страны", - сказал он.

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