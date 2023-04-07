https://news.day.az/politics/1553412.html Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией - Чавушоглу
Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией - Чавушоглу
Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Вчера мы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждали Южный Кавказ", - сказал он.
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