Желаем скорейшего установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Вчера мы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждали Южный Кавказ", - сказал он.

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