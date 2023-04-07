https://news.day.az/politics/1553420.html Россия рассчитывает, что внерегиональные игроки не будут мешать урегулированию в Закавказье - Лавров
Россия рассчитывает, что внерегиональные игроки не будут мешать урегулированию в Закавказье - Лавров
Россия рассчитывает, что внерегиональные игроки не будут мешать урегулированию в Закавказье.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
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