Россия рассчитывает, что внерегиональные игроки не будут мешать урегулированию в Закавказье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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