Иран является государством, предавшим исламский мир

Иран - это государство, предавшее исламский мир.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пленарном заседании парламента заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли.

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