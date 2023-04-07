https://news.day.az/politics/1553428.html Иран является государством, предавшим исламский мир - Фазаил Ибрагимли
Иран является государством, предавшим исламский мир - Фазаил Ибрагимли
Иран - это государство, предавшее исламский мир.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пленарном заседании парламента заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли.
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