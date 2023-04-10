Азербайджан в числе немногих стран, способных влиять через мягкую силу на международные отношения

Мягкая сила свойственна очень ограниченному кругу государств. И Азербайджан - одно из них.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Напомним, что в Глобальном индексе мягкой силы (Global Soft Power Index) 2023 Азербайджан занял 57-ю строчку среди 120 стран. По сравнению с 2022 годом позиции нашей страны поднялись на 20 пунктов.

Мягкая сила, отметил Макили-Алиев, это термин, введенный в свое время в оборот известным американским политологом и специалистом по международным отношениям Джозефом Наем. Он противопоставлял мягкую силу жесткой. Жесткая сила это способность государств влиять на политику других стран с использованием жестких мер - военной, экономической, геостратегической мощи. Мягкая же сила позволяет воздействовать на международные отношения посредством культурного влияния, сотрудничества в социальной, гуманитарной сферах. То есть страна приходит с другими государствами к культурному пониманию на том уровне, на котором может влиять на двусторонние отношения и в дальнейшем на то, что это государство делает.

В качестве примере Макили-Алиев привел отношения США и Европы. Они находятся в одном геокультурном пространстве, и часто просто интуитивно и без согласования со Штатами европейская политика выстраивается в одном русле с политикой США, отметил наш собеседник.

"Мягкая сила свойственна очень ограниченному кругу государств. Эти государства должны быть настолько влиятельны, чтобы их мягкая сила была действенной. Они должны уметь выстраивать определенную цепь систематических элементов, которые потом вместе создают возможность влиять через мягкую силу на международные отношения. То есть в рейтинг мягкой силы попадают государства, располагающие достаточным влиянием в мире, чтобы иметь возможность применять свою мягкую силу.

Почему в рейтинге нет Армении? Потому что она не является влиятельным государством. Азербайджан два года назад был включен в рейтинг, потому что уже понятно, что наша страна выходит на тот уровень, когда может использовать свою мягкую силу, то есть выходит на совсем другой уровень международных отношений", - сказал доцент Гетеборгского университета.

Доктор международного права не считает, что появление Азербайджана в рейтинге связано с итогами 44-дневной войны. И до войны наша страна развивалась, наращивая и мягкую, и жесткую силы. Последнее выразилось на общем уровне во Второй карабахской войне и в росте влияния Азербайджана. По словам Макили-Алиева, мягкая сила росла параллельно, и в последние годы обе этих категории вышли на один уровень.

"Азербайджан сегодня перешел в другую лигу, он уже не является государством легкого веса. Если брать аналогию с единоборствами, то он уже в лиге государств средней весовой категории. Причем, изменился вес страны как в плане жесткой, так и в плане мягкой силы. Следует учесть, что военная сила как таковая не влияет на мягкую силу. Возьмем, к примеру, Китай, где уровни мягкой и военной силы совершенно не соответствуют друг другу. То же можно сказать о России. Даже в Штатах есть дисбаланс между мягкой силой и военной мощью, хотя США и обладают большим паритетом, чем многие государства. Есть Ватикан, где влиятельность мягкой силы абсолютно не сопоставима с военной. Все эти примеры показывают, что между жесткой и мягкой силой нет никакой корреляции. То, на каком уровне находится мягкая сила, очень четко показывает, на каком уровне развития находится само государство. Азербайджан, повторю, сменил весовую категорию на мировой арене в последние годы, что очень четко видно по рейтингам и другим мировым индикаторам", - заключил Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева