Шуша играет важную роль в объединении тюркских стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал помощник Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы на церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ.

"Хочу отметить, что победа Азербайджана в 44-дневной войне, в частности освобождение жемчужины культурного наследия - города Шуша, играет весомую роль в объединении тюркских народов. Важно уделять больше внимания сохранение тюркского наследия. Мы все вместе должны вкладывать больше усилий на сохранение и продвижение общих ценностей",- сказал Чакыджы.

В своей речи Билал Чакыджы также отметил, что в вопросе сохранения национальных ценностей, важен контакт ТЮРКСОЙ с национальными комиссиями ЮНЕСКО.

Отметим, что заседание ТЮРКСОЙ организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

Напомним, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает свою тридцатую годовщину со дня основания.