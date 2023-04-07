Армяне совершили 214 терактов по всему миру, 32 из них - в Азербайджане

Армяне осуществили 214 террористических актов по всему миру, 32 из них совершены в Азербайджане.

Об этом сказал в пятницу в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран служб безопасности, полковник Азер Герайзаде, передает Day.Az.

"История у армянского терроризма длинная. Во всем мире ими совершено 214 террористических акта, 32 из них - в Азербайджане. Большинство терактов были совершены на транспорте", - сказал он.

По его словам Герайзаде, спецслужбам Азербайджана удалось раскрыть, задержать и привлечь к ответственности всех преступников.

"Два террористических акта были совершены в метро - 19 марта и 3 июля 1994 года.

3 июля 1994 года в 8:32 между станциями "Гянджлик" и "28 мая" произошел мощный взрыв. Естественно, правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент, а поскольку это был террористический акт, то он находился в непосредственном ведении органов спецслужб. Был проделан большой объем оперативной работы, поиски террориста велись круглосуточно. Примерно через месяц личность террориста была выявлена и подтверждена. Далее мы определили его местонахождение. Оказалось, что он был бывшим военным. Во время нахождения в армянском плену он был завербован вражескими спецслужбами. Используя свои методы, они вынудили его осуществить этот теракт. Его мать увезли из Баку в Армению, а оттуда в Шушу, где держали в заложниках. Определив его местонахождение на территории соседнего государства, мы несколько раз обращались в органы спецслужб этой страны, однако они всячески отрицали его нахождение на своей территории. После вмешательства в этот вопрос великого лидера Гейдара Алиева, мы смогли добиться экстрадиции террориста в Азербайджан. Великий лидер поговорил об этом с президентом этой страны, и добился его возвращения в Азербайджан. Позже в 1998 году террорист по приговору Верховного суда был приговорен к пожизненному заключению",- сказал он.

Герайзаде также подчеркнул, что азербайджанскому народу повезло, что в то время к власти пришел великий лидер Гейдар Алиев.

"Именно после его прихода Азербайджан стал добиваться определенной стабильности и развития. Потому что спецслужбы многих стран не хотели, чтобы Азербайджан развивался свободно. В то время благодаря гению Гейдара Алиева Азербайджан был спасен", - добавил он.