Армения сближается с США и отвергает ОДКБ

Автор: Ибрагим Алиев

На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки направления миссии ОДКБ на границу между Азербайджаном и Арменией зависят от Еревана.

Как отметила дипломат, Россия убеждена, что такой шаг будет способствовать стабилизации ситуации в регионе, Москва и союзники к нему готовы.

"Такие решения согласуются и утверждаются в ОДКБ, утверждаются на высшем уровне решением Совета коллективной безопасности. Что касается сроков, то, мне кажется, здесь тоже все понятно, все зависит от армянских коллег. Как только они будут готовы, мы сможем вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации. Так что мяч на стороне Еревана", - сказала Захарова.

По ее словам, Москва удовлетворена сохраняющейся заинтересованностью Еревана принять представителей ОДКБ.

Как видим, несмотря на вопиющее предательское отношение Армении, Россия все как-то пытается показать себя союзником, но армянские власти, имея мяч на своей стороне, продолжают проводить прозападный путь.

Ответ из Еревана последовал, правда, он был не таким, каким его ожидали услышать в Москве.

Глава парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян подчеркнул, что Армении крайне важно, чтобы в документе, на основании которого должна быть направлена миссия, было объективно представлено произошедшее на суверенной территории Армении.

На стадии, когда армянская сторона сочтет, что проект отвечает ее позиции, можно будет говорить и о размещении наблюдателей", - сказал он.

Мол, "пользы от тебя, союзник-Россия, нет пока никакой. Поговорим, когда мы сами решим".

Наглость высшей степени? Несомненно. Плевок в протянутую руку? Безусловно.

Армения вновь открыто показала, что отказывается иметь дело с Москвой. Точно также, как и сорвала в ноябре 2022 года документ по направлению миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном. Все до сих пор помнят реакцию Владимира Путина и Александра Лукашенко на соответствующее заявление Никола Пашиняна во время ереванского Саммита Организации.

С тех пор прошли месяцы, Армения, несмотря на предупреждения Москвы, пустила к себе "гражданскую" миссию ЕС, с которыми армяне также не смогли найти общий язык, но отказываться от их услуг не собираются, ведь команда Пашиняна боится возмездия Запада больше, чем возмездия России. Поэтому понятно, что никаких наблюдателей ОДКБ Ереван приглашать не собирается, ведь армянские власти прекрасно знают, какие традиционно хорошие отношения имеются у стран ОДКБ с Азербайджаном.

На этом фоне вчера очень многие СМИ, в том числе и армянские, со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх в ходе брифинга, опубликовали сообщение о том, что Армения примет участие в учениях США - "Defender 23".

Правда, через некоторое время Армения из списка участников с сайта Пентагона исчезла. Армяне ссылаются на некие "глюки", имевшиеся в Сети, хотя потом стало известно, что министерство обороны Армении в 2023 году планирует принять участие в двух других учениях, организуемых командованием Сухопутных войск США в Европе: KFOR и Saber Junction.

Простыми словами - "Мы не проводим учения с США, мы проведем другие учения с США".

Странное какое-то оправдание. Просто променяли шило на мыло.

Отказавшись от подписания ряда ключевых документов по координации военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, проигнорировав приглашение принять участие в учениях ОДКБ, пригрозив исполнить скандальное решение МУС в отношении президента РФ, Ереван целенаправленно ставит крест на российской стороне, показывая свое истинное лицо.

Недаром в Армении поощряют тех, кто придумает как бы ещё ухудшить отношения с Россией. Проведение антироссийских митингов и иных мероприятий допускается в республике на постоянной основе, ратификация сомнительных документов с антироссийским прицелом тоже рассматривается армянской стороной как вполне приемлемая модель поведения, антироссийские высказывания официальных лиц на уровне депутатского корпуса также стали распространённой порочной практикой. Казалось бы, Ереван перепробовал всё, чтобы российско-армянские отношения благополучно достигли дна. Однако, нет. Каждый раз армяне находят способы усугубить ситуацию еще больше.

Поэтому неудивительно, что в армянском правительстве подумали о том, что "давненько у нас не было совместных учений с НАТО".

Самое интересное, Пентагон прямым текстом уточнил, что главная цель учений - продемонстрировать способность американских вооруженных сил к быстрому развертыванию боеспособных войск и техники, чтобы "заверить союзников в том, что они могут сдержать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии". Наверное, нетрудно догадаться, что под "главной угрозой" в данном случае подразумевают Россию. А теперь складываем два плюс два и получается, что Армения, формально входящая в ОДКБ, участвует в антироссийских военных учениях. То есть учения по линии Организации Договора о коллективной безопасности Армения отменяют как "нецелесообразные", а на сомнительные североатлантические шабаши Ереван бежит, теряя тапки. Сложно отыскать более красноречивый намек на то, что пребывание Еревана в военно-политическом объединении под эгидой Москвы рассматривается армянским руководством исключительно как формальность.

Ереван действительно окончательно взял курс на Запад, но этот курс был взят уже очень давно. И сейчас мы наблюдаем лишь новую декларацию данного курса, который подкрепляется ещё и весьма важным заявлением о нецелесообразности проведения учений ОДКБ на территории Армении. Основная внутренняя идея пашиняновской стратегии в отношении ОДКБ и России состоит в том, что нужно воспитать армянское общество в ненависти к России. И результаты собственной политики объявить результатами российского предательства. Сегодняшнюю Армению фактически можно сравнить с "Троянским конем", внедренным США в ОДКБ.