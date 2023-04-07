https://news.day.az/politics/1553462.html Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто – Муса Гулиев
Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто – Муса Гулиев
Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто.
Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня на пленарном заседании парламента Муса Гулиев - председатель Комитета Милли Меджлиса по социальной политике .
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре