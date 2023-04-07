Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто

Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня на пленарном заседании парламента Муса Гулиев - председатель Комитета Милли Меджлиса по социальной политике .

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