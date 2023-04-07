Мы будем привлекать еще больше грузов посредством Среднего коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления с заявлением для прессы вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

Новость обновляется