https://news.day.az/politics/1553477.html Мы будем привлекать еще больше грузов посредством Среднего коридора - Ираклий Гарибашвили
Мы будем привлекать еще больше грузов посредством Среднего коридора - Ираклий Гарибашвили
Мы будем привлекать еще больше грузов посредством Среднего коридора.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления с заявлением для прессы вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.
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