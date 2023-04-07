Омбудсмен обратилась к международному сообществу в связи с захоронением, найденным в Агдаме

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международному сообществу в связи с захоронением, найденным во время раскопок на территории под названием Эрги дюзю в Агдамском районе, сообщает в пятницу Day.Az.

В заявлении говорится, что обнаружение человеческих останков на территории под названием Эрги дюзю в Агдамском районе выявляет очередные следы военных преступлений, совершенных Арменией в период оккупации азербайджанских земель.

"В результате исследований, проведенных в связи с массовыми захоронениями, ранее обнаруженными на освобожденных от оккупации территориях, были получены многочисленные факты того, что эти останки принадлежат азербайджанцам, которые были жестоко убиты вооруженными силами Армении в период Первой Карабахской войны после того, как были взяты в плен или в заложники и подвергнуты различным пыткам. Несмотря на неоднократные призывы, Армения не предоставляет информации о судьбе около 4000 пропавших без вести азербайджанцев, а также не предоставляет азербайджанской стороне точные минные карты и карты территорий с массовыми захоронениями, тем самым грубо нарушая общепринятые нормы и принципы международного права. Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики еще раз призываю мировую общественность и международные организации проявить решительную позицию в вопросах выяснения судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, передачи нашей стране точных карт минных полей и карт территорий, где находятся массовые захоронения", - говорится в заявлении.