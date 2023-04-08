Азербайджан и Грузия находятся в тесных отношениях практически с первых дней восстановления нашей независимости. С конца 90-х годов отношения между нашими странами носят стратегический характер, причем это не красивая фигура речи. Мы взаимозависимые, региональные проекты которые нас объединяют, являются условием сохранения нашей государственности в прямом смысле этого слова. Но сегодня этого явно недостаточно, сама жизнь ставит новые задачи, мир переформатируется, и для того, чтобы быть успешными в этом мире, нам необходим апгрейд отношений и выведение их на качественно новый уровень.

Об этом в интервью Day.Az сказал ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа, политолог Гела Васадзе, комментируя нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Грузией и предстоящую работу для их укрепления.

Размышляя о новых направлениях сотрудничества, которые могут рассматривать Азербайджан и Грузия в сфере энергетики, наш собеседник отметил:

"Эти направления известны, наряду с проектами Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора, очень многообещающе выглядит проект по зеленой энергетике и экспорта электроэнергии в Европу. Таким образом Азербайджан и Грузия будут экспортировать в Европу всю имеющуюся номенклатуру энергоносителей", - предположил грузинский политолог.

При этом эксперт Грузинского центра стратегического анализа считает, что две страны пока недостаточно работают над развитием проекта Среднего коридора.

"Мы живем в мире жесткой конкуренции, необходимо создание общей управляющей компании и полная синхронизация движения грузов с единой системой in-out. Без этого мы будем проигрывать конкуренцию альтернативным путям", - заключил Гела Васадзе.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В рамках визита состоялась встреча Ираклия Гарибашвили с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы.

Абдул Керимханов