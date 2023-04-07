Али Асадов встретился с вице-премьером Казахстана

Премьер-министр Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Казахстана - министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным.

Как сообщает Day.Az, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных сферах, стороны положительно оценили темпы роста двустороннего товарооборота.

Были затронуты вопросы повестки проходящего в Баку 19-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.