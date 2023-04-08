В Губадлы обнаружены боеприпасы

В Губадлы найдены брошенные армянами боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных Губадлинским РУП мероприятий были обнаружены боеприпасы, брошенные армянскими военными подразделениями при бегстве во время войны.

Обнаруженные один ПТРК "Фагот", 120 разнокалиберных снарядов, 4 216 разнокалиберных патронов были переданы соответствующим органам.