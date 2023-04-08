https://news.day.az/politics/1553604.html В Губадлы обнаружены боеприпасы - ФОТО
В Губадлы обнаружены боеприпасы - ФОТО
В Губадлы найдены брошенные армянами боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных Губадлинским РУП мероприятий были обнаружены боеприпасы, брошенные армянскими военными подразделениями при бегстве во время войны.
Обнаруженные один ПТРК "Фагот", 120 разнокалиберных снарядов, 4 216 разнокалиберных патронов были переданы соответствующим органам.
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