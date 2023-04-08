Wi-Fi "Карабах - это Азербайджан" вызвал панику в Ереване

Крупный торговый центр "Мегамолл" в Ереване чуть не закрыли.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел из-за Wi-Fi одного из кафе, находящихся в ТЦ.

Отмечается, что некто переименовал название сети в "Карабах - это Азербайджан!". Среди заметивших новое название Wi-Fi началась паника и они связались со Службой нацбезопасности Армении.

Утверждается, что "люди пережили стресс". Наверное, от столкновения с реальностью.

Интересно то, что в "Мегамолл" действуют несколько Wi-Fi сетей без пароля, но переименована была лишь одна.

В армянских соцсетях, теперь временем, "конспирологии" бросились искать "азербайджанских шпионов", требуя вмешательства "компетентных органов".