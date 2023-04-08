https://news.day.az/politics/1553656.html Завершился рабочий визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан
Завершился рабочий визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан
8 апреля завершился рабочий визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Ираклия Гарибашвили провожали официальные лица.
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