Община Западного Азербайджана призвала ООН направить миссию в Армению

Община Западного Азербайджана адресовала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором просит направить в Армению специальную миссию ООН для начала процесса безопасного и достойного возвращения изгнанных из этой страны азербайджанцев.

Как передает в субботу Day.Az, в обращении говорится:

"Мы пишем это письмо с просьбой направить в Армению миссию ООН для оказания содействия мирному, безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев.

Наша организация, созданная в 1989 году, занимается защитой прав изгнанных из Армении азербайджанцев.

Изгнание азербайджанцев с нынешней территории Армении, абсолютное большинство населения которой они некогда составляли, завершилось в 1991 году. В результате этнической чистки в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Азербайджанское историко-культурное наследие в Армении, в том числе мечети и кладбища, подверглись широкомасштабному разрушению, все азербайджанские топонимы изменены.

Изгнание азербайджанцев из Армении в политическом, правовом и гуманитарном измерениях является беспрецедентной несправедливостью. Нам бы хотелось, чтобы эта несправедливость была устранена. Опираясь на право возвращения, закрепленное во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и других важных международных актах, мы хотим безопасного и достойного возвращения к родным очагам.

Мы подготовили концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения и этот документ распространен как официальные документы Совета Безопасности ООН, Генеральной ассамблеи и Экономического и социального совета под регистрационными номерами A/77/801-S/2023/134 и Е/2023/53.

Как и в других схожих ситуациях, для создания условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев тоже необходим весомый международный вклад. Прежде всего, хотим отметить, что возвращение обеспечивается лучше всего, если оно происходит в рамках соответствующего международного юридического соглашения. Процесс возвращения потребует от международной общественности обеспечения соответствующей безопасности, гуманитарной и социально-экономической помощи. Международное миротворчество, мониторинг, отчетность, вмешательство и другие соответствующие действия необходимы для предотвращения повторного изгнания, дискриминации и причинения вреда вернувшемуся населению. Для обеспечения полной реабилитации и реинтеграции вернувшихся будет ощущаться необходимость в соответствующих мерах по восстановлению и примирению под международным контролем.

Еще раз хотели бы отметить, что наше законное требование к Армении обеспечить наше право на безопасное и достойное возвращение не может быть неверно истолковано таким образом, чтобы нанести ущерб территориальной целостности или суверенитету этой страны.

Стремясь добиться справедливости и примирения на основе прав человека, мы обратились напрямую к правительству Армении с просьбой начать диалог.

Мы верим в права человека и равенство людей перед законом. Игнорирование прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, является продолжением несправедливости. Это никак не способствует поддержанию международного мира и безопасности.

Поэтому мы просим вас, как генерального секретаря ООН, проявить добрую волю, поддержать нашу деятельность и направить в Армению межведомственную миссию ООН, которая сможет выполнить следующие задачи:

- оценить общую ситуацию, определить шаги по созданию условий, благоприятных для безопасного и достойного добровольного возвращения;

- определить такие необходимые для процесса репатриации программы, как международная гуманитарная помощь и долгосрочные программы реабилитации и реинтеграции;

- определить законодательные меры и исполнительные действия, которые Армения должна осуществить для обеспечения прав, свобод и безопасности возвращающихся азербайджанцев, их реинтеграции, а также шаги, которые она должна предпринять для достижения примирения;

- оценить состояние азербайджанского культурного наследия, определить шаги, необходимые для восстановления поврежденных и уничтоженных образцов наследия;

- провести инвентаризацию незаконно захваченного имущества, принадлежащего азербайджанцам;

- собрать информацию о влиянии конфликта на права этнических азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в Армении;

- подготовить и осуществить меры по налаживанию доверия, которые позволят изгнанным азербайджанским жителям Армении посетить свои дома, кладбища, святилища и объекты культурного наследия в этой стране;

- провести техническую-полевую оценку состояния безопасности для определения возможной международной роли в обеспечении безопасности для поддержки репатриации.

Как заинтересованная сторона, мы готовы взаимно сотрудничать с ООН в реализации мероприятий, направленных на обеспечение права на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, и тем самым способствовать установлению справедливости, мира иe безопасности в регионе".