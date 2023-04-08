Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в нововведенной в эксплуатацию воинской части

Сдан в эксплуатацию очередной военный объект, построенный на освобожденных территориях по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Как сообщили Day.Az в минобороны, посетивший освобождённые территории министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели нововведенную в эксплуатацию воинскую часть и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министру обороны было доложено, что для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне здесь построены здание штаба, казарма, служебные помещения, медпункт и другие объекты инфраструктуры, оснащенные современным оборудованием.

Было отмечено, что для оперативного управления подразделениями в ходе боевых действий, а также обеспечения взаимодействия с другими видами войск в новом штабе предусмотрен узел связи и серверная комната, оснащенная современными информационно-коммуникационными средствами.

Ознакомившись с созданными условиями, министр обороны дал указания о принятии соответствующих мер по дальнейшему повышению индивидуальных навыков и способностей штабных офицеров и командного состава по управлению подразделениями.