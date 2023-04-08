В Москве предупредили Армению

Ереван совершил "серьёзную ошибку".

Как передает Day.Az, об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Реагировать мы будем, естественно, отрицательно. И позиция Армении нас очень расстраивает. К сожалению, понимаем, что это серьёзная ошибка. И она будет иметь определённые политические последствия".

Как отметил депутат, шансов на вступление в НАТО у Армении немного - главная цель Североатлантического альянса - создать конфликтную ситуацию у российской границы. Ереван пытается заигрывать.

"Раскачивать ситуацию вокруг границы РФ для них очень важно. Что они не переставали, и не будут переставать делать. НАТО раскачивает, поэтому они будут разыгрывать армянскую карту. А армяне, сегодняшнее руководство Армении, поддаются", - сказал Чела.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что армянские военные планируют принять участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории европейских стран в 2023 году. Речь идёт об учениях, организованных командованием Сухопутных войск США - сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction. При этом Ереван напрочь отказывается принимать участие в каких-либо мероприятиях ОДКБ и приглашать Организацию вместо западных "наблюдателей".