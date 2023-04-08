Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Молдовой

6-7 апреля 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым находилась с визитом в Республике Молдова.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в рамках визита состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Молдова и двусторонние встречи с государственными чиновниками Молдовы.

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