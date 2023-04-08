https://news.day.az/politics/1553747.html Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Молдовой
Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Молдовой
6-7 апреля 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым находилась с визитом в Республике Молдова.
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в рамках визита состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Молдова и двусторонние встречи с государственными чиновниками Молдовы.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре