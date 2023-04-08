Баку ответил на предвзятое заявление МИД Ирана

Высказывания пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Канани по поводу объявления 4 сотрудников посольства Ирана в Азербайджане персонами нон-грата за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, являются предвзятыми и эмоциональными.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани от 7 апреля.

В связи с утверждением иранской стороны о том, что принятая Азербайджаном мера об объявлении 4 сотрудников посольства Ирана в Азербайджане персонами нон-грата "противоречит принципам соседства", Гаджизаде отметил, что незаконная деятельность на территории Азербайджана несовместима с добрососедскими отношениями, и ответные шаги осуществлены в рамках Венской конвенции.

"Исламская солидарность не предполагает использования религии в политических целях, вмешательства во внутренние дела соседей-мусульман, поддержки военной оккупации территорий другой мусульманской страны. Азербайджан строит отношения со своими соседями на основе принципа взаимности и никогда не был заинтересован в разрыве этих отношений. Адекватные меры, принимаемые Азербайджаном, всегда были ответом на провокационные и подстрекательские шаги", - сказал он.