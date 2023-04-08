Темпы восстановления города Шуша поражают.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель по культуре и издательскому делу Международного фонда тюркской культуры и наследия (ТЮРКСОЙ)Нури Аксу.

"Разрушения, учиненные Арменией во время 30-летней оккупации азербайджанских земель, нас сильно потрясли. Шуша - культурный центр Азербайджана. Очень удручающе видеть то, как этот город сильно пострадал за период оккупации. Сегодняшняя поездка позволила нам воочию увидеть последствия армянского вандализма. Учитывая интенсивные темпы ремотно-восстановительных работ, которые я здесь увидел, у меня появилась уверенность в скорейшем возрождении былого облика города", - сказал он.

Напомним, что 8 апреля в столице тюркского мира 2023 года - городе Шуша состоялась церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО.

В рамках данного мероприятия для участников заседания было организовано ознакомление с одними из достопримечательностей города Шуша - Джыдыр дюзю и крепостными стенами.