Будапешт обращается к азербайджанским энергоресурсам

Влиятельное англоязычное издание Венгрии Daily News Hungary опубликовало статью, в которой говорится о заинтересованности этой страны в импорте "зеленой" электроэнергии с Южного Кавказа по кабелю, соединяющему Азербайджан и Венгрию через Грузию, Румынию и дну Черного моря.

Как передает Day.Az, издание приводит слова министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, заявившего в минувший четверг в Тбилиси, что Азербайджан является для его страны ключевым источником энергии.

Министр сказал, что нынешний геополитический кризис обнажил уязвимость европейских путей поставок. В какой-то момент цена на природный газ выросла в десять раз по сравнению с докризисной, и европейские государства с трудом заполняли свои запасы. Сийярто назвал диверсию на трубопроводе "Северный поток" "террористической атакой на важнейшую европейскую инфраструктуру" и призвал к проведению независимого международного расследования.

"Если бы зима не была такой мягкой, то Европа столкнулась бы с гораздо более серьезными проблемами", - добавил он. Что касается среднесрочных и долгосрочных проблем, то помимо "десятков миллиардов кубометров российского газа", которые теперь не будут поступать в Европу, ожидается, что возобновление роста китайской экономики приведет к увеличению спроса на мировом рынке. Хотя Венгрия считает защиту окружающей среды ключевой задачей, правительство решает этот вопрос рационально, а не как "догматический или идеологический вопрос", и поэтому старается диверсифицировать энергоснабжение за счет экологически чистых ресурсов, сказал глава МИД. Наиболее реалистичным сценарием для этого является использование ресурсов Южного Кавказа. Венгрия уже заключила соглашение с Азербайджаном об импорте в этом году около 100 миллионов кубометров природного газа. В будущем этот объем может вырасти до 2 миллиардов кубометров, но для этого необходимо заключение долгосрочного соглашения.

"Экологически чистое электричество из Азербайджана станет еще одним шагом к решению энергетических проблем Венгрии. Кабель по дну Чёрного моря будет самым длинным в мире из тех, что лежат под водой - около 1 200 км", - напомнил министр.

Сийярто также сказал, что Венгрия готова разделить расходы. Он отметил, что Венгрия поддерживает заинтересованность Болгарии в присоединении к проекту.