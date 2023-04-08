Комментарий Эльчина Алыоглу о визите Ильхама Алиева в Таджикистан набрал более 160 тыс. просмотров на YouTube

Комментарий заместителя директора Агентства международной информации Trend Эльчина Алыоглу телеканалу CBC TV о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Таджикистан набрал более 160 тысяч просмотров на YouTube, сообщает в субботу Day.Az.

Отвечая на вопрос о том, на какой новый уровень выйдут азербайджано-таджикские отношения после визита главы нашего государства в Душанбе, Алыоглу подчеркнул, что Азербайджан предложил Таджикистану третий путь для развития экономики страны.

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