https://news.day.az/politics/1553814.html Комментарий Эльчина Алыоглу о визите Ильхама Алиева в Таджикистан набрал более 160 тыс. просмотров на YouTube - ВИДЕО
Комментарий Эльчина Алыоглу о визите Ильхама Алиева в Таджикистан набрал более 160 тыс. просмотров на YouTube - ВИДЕО
Комментарий заместителя директора Агентства международной информации Trend Эльчина Алыоглу телеканалу CBC TV о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Таджикистан набрал более 160 тысяч просмотров на YouTube, сообщает в субботу Day.Az.
Отвечая на вопрос о том, на какой новый уровень выйдут азербайджано-таджикские отношения после визита главы нашего государства в Душанбе, Алыоглу подчеркнул, что Азербайджан предложил Таджикистану третий путь для развития экономики страны.
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