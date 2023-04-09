Село Талышлар Агдамского района находится в Магсудлинской сельской административно-территориальной единице.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, село было оккупировано армянскими вооруженными силами во время Первой Карабахской войны. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, после славной Победы нашей Армии во Второй Карабахской войне, 20 ноября Агдамский район был возвращен Азербайджану.

Представляем кадры села Талышлар, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.