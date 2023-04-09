Председательство Азербайджана в ДН придало новый импульс развитию организации

- Президент Уганды в эфире фильма из цикла "Формула власти" - ВИДЕО

Председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения придало новый импульс развитию организации. Уганда намерена и дальше двигаться в этом направлении.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом заявил Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени в ходе очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Сегодня Движение Неприсоединения насчитывает в своих рядах 120 государств-членов, 18 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей. Последние пять лет Движение Неприсоединения возглавляет Азербайджан. Уганда сменит Азербайджан в конце нынешнего 2023-го года.

Представляем вашему вниманию полную видеозапись передачи.