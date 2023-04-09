Непоследовательная болтовня - американское издание об итогах Саммита за демократию
Демократический саммит президента США Джозефа Байдена на самом деле был не про демократию.
Как передает Day.Az, такое мнение выразил доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост в своей статье для издания The World Politics Review, комментируя "Саммит демократии".
В материале указывается, что нарратив данного мероприятия - "Автократии против демократий" - не отличался от такового Саммита 2021 года.
"Как отметил Байден в своем первом обращении к Конгрессу США, "демократии набирают обороты, и страны явно выбирают мир и безопасность" в этой борьбе. Но даже если это так, то не благодаря этой и будущим его "Саммитам за демократию", который, по мнению критиков, рискует превратиться в "непоследовательную болтовню или нежелательную демонстрацию", - считает автор.
Он подчеркивает, что "неуместные гости" поставили под сомнение цели и пользу от мероприятия.
"Мероприятие было посвящено не участникам, а странам, которые не принимали участие в саммите - России и Китаю. Понятно, что главная цель встречи заключалась в построении контркоалиции против этих двух соперников США. В основе идеи саммита лежала необходимость объединить единомышленников Вашингтона против Китая", - говорится в материале.
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