Непоследовательная болтовня

Демократический саммит президента США Джозефа Байдена на самом деле был не про демократию.

Как передает Day.Az, такое мнение выразил доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост в своей статье для издания The World Politics Review, комментируя "Саммит демократии".

В материале указывается, что нарратив данного мероприятия - "Автократии против демократий" - не отличался от такового Саммита 2021 года.

"Как отметил Байден в своем первом обращении к Конгрессу США, "демократии набирают обороты, и страны явно выбирают мир и безопасность" в этой борьбе. Но даже если это так, то не благодаря этой и будущим его "Саммитам за демократию", который, по мнению критиков, рискует превратиться в "непоследовательную болтовню или нежелательную демонстрацию", - считает автор.

Он подчеркивает, что "неуместные гости" поставили под сомнение цели и пользу от мероприятия.

"Мероприятие было посвящено не участникам, а странам, которые не принимали участие в саммите - России и Китаю. Понятно, что главная цель встречи заключалась в построении контркоалиции против этих двух соперников США. В основе идеи саммита лежала необходимость объединить единомышленников Вашингтона против Китая", - говорится в материале.