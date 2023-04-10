Азербайджан и Казахстан открывают новые возможности для развития и интеграции каспийского региона

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

В то время как глобальная ситуация остается неопределенной и конфронтационной во многих аспектах, отношения между Азербайджаном и Казахстаном всегда отличались высоким уровнем стабильности. Стратегическое партнерство между Баку и Астаной всегда имело большое значение для обеих стран, благодаря подходу, основанному на принципах политического либерализма, совместно разделяемых народами.

В контексте обсуждения уровня двусторонних отношений и сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном важно отметить, что каждая сфера сотрудничества имеет стратегическое значение. Азербайджан и Казахстан - это две страны, которые, несмотря на свои отличительные особенности, находятся в схожих ситуациях и разделяют схожие внешнеполитические цели.

Есть несколько направлений, которые находятся в центре внимания двусторонней повестки дня.

Развитие сотрудничества в энергетическом и транспортном секторах сегодня является ключевым элементом, определяющим будущую долгосрочную модель экономического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.

Экономики обеих стран сильно зависят от экспорта углеводородов, несмотря на постепенный переход к другим видам производства энергии.

Казахстан уже сегодня пользуется возможностями, предоставляемыми энергетической инфраструктурой Азербайджана, экспортируя часть своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Сделка, подписанная между SOCAR и "КазМунайГазом", национальными нефтяными компаниями Азербайджана и Казахстана, предусматривает ежегодный транзит 1,5 миллиона тонн нефти по БТД. Только в апреле "КазМунайГаз" намерен осуществить транзит 125 тысяч тонн нефти через Азербайджан. В то же время, объемы транзита могут быть увеличены.

Кроме того, в контексте "зеленой" энергии, и Азербайджан, и Казахстан инициировали изменение своих доктрин энергетической политики, что повысит статус стран-экспортеров энергоносителей, а не просто экспортеров углеводородов. Тот факт, что "зеленая" энергетика стала важным элементом в повестке дня Баку и Астаны, облегчает странам налаживание долгосрочного сотрудничества в этой области.

Ключевым выводом здесь является то, что энергетическое сотрудничество между Баку и Астаной продолжается и имеет высокие темпы роста.

Энергетическое сотрудничество - это лишь одна часть полной картины, поскольку энергетическое сотрудничество невозможно реализовать без надлежащей поддержки транспортного сектора. Для Баку и Астаны развитие транспортного сотрудничества является стратегической необходимостью, учитывая современные геополитические реалии. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор, становится краеугольным камнем международной торговли, что создает возможности для обеих стран. Участие в этом проекте позволяет Баку и Астане увеличить свой экономический потенциал, и дает обеим странам возможность усилить свое политическое влияние.

Важно отметить, что проект Среднего коридора имеет глобальное значение. Сегодня Азербайджан и Казахстан обеспечивают безопасный проход товаров между Западом и Востоком. Следовательно, США, ЕС и страны Персидского залива также проявляют большой интерес к успешной реализации проекта. Азербайджану и Казахстану необходимо обеспечить наличие достаточной пропускной способности транспортных секторов обоих государств для транзита растущего объема товаров. Эта цель может быть достигнута путем улучшения инфраструктуры и согласования законодательной базы.

Существует значительный потенциал для развития торговли между странами. Однако, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, нанесли серьезный удар по товарообороту между Азербайджаном и Казахстаном. Товарооборот улучшился после отмены большинства ограничений и на сегодняшний день составляет примерно 500 миллионов долларов. Учитывая размеры рынков Азербайджана и Казахстана, взаимную важность стран и политику, направленную на стимулирование торговли, этот объем может быть значительно увеличен.

Азербайджан и Казахстан много лет назад заложили прочный фундамент для построения долгосрочных отношений, что позволяет странам продолжать в том же духе двигаться в будущее. Несмотря на препятствия и вызовы, Азербайджан и Казахстан всегда оставались в отношениях близкого партнерства и союзничества, и статус этих отношений только возрастает. Несмотря на весь достигнутый прогресс, все еще существует значительный потенциал для пользования в будущем. Глядя на динамику прошлых лет, можно с уверенностью предположить, что Азербайджан и Казахстан продолжат плодотворное сотрудничество, и основа для будущих преобразований уже заложена.