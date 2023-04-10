Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда относятся с большим вниманием к развитию культуры в нашей стране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал на своей странице в Instagram народный артист Азербайджана, новоназначенный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов.

"Дорогие друзья, как многие из вас знают, мне было доверено руководство Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета. Выражаю огромную благодарность за такое высокое доверие. Я абсолютно уверен, что все вместе мы будем развивать сферу оперы и балета в нашей стране, и приложим все усилия для этого. Благодарю каждого кто поддержал меня и поверил. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда относятся с большим вниманием к развитию культуры в нашей стране, поддерживая деятелей культуры и очень значимые проекты, которые реализуются как в нашей стране, так и за рубежом. Уверен, что мы все вместе выведем наш театр на абсолютно новый международный уровень", - написал он.