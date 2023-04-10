В Нахчыване пропали двое военнослужащих Азербайджанской Армии

В условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики два военнослужащих Азербайджанской Армии сбились с пути и заблудились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечено, что принимаются необходимые меры в связи с поиском военнослужащих.