https://news.day.az/politics/1554034.html В Нахчыване пропали двое военнослужащих Азербайджанской Армии
В Нахчыване пропали двое военнослужащих Азербайджанской Армии
В условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики два военнослужащих Азербайджанской Армии сбились с пути и заблудились.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Отмечено, что принимаются необходимые меры в связи с поиском военнослужащих.
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