https://news.day.az/politics/1554051.html Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя – Чавушоглу
Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя – Чавушоглу
Азербайджан показал миру силу тюрок на поле боя.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии избирательного Координационного центра Партии справедливости и развития в Афьонкарахисаре.
"Сегодня 80 процентов национальной оборонной промышленности Турции производится внутри страны. В настоящее время Турция является не только региональным, но и глобальным политическим игроком. Турция и турецкий народ всегда должны быть с теми, кто попал в беду и нуждается в помощи",- сказал он.
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