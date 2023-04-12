Участие в учениях НАТО имело бы серьезные последствия для Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Планы Армении по участию в военных учениях НАТО, как и все прочие армянские планы, превращаются в водевиль.

Ранее название этой страны появилось среди участников учений Defender-23. Поднялся шум - и Армения из списка исчезла. В Пентагоне этот пикантный момент объяснили ошибкой внутренней команды пресс-службы. Армянская сторона никогда не участвовала в этих учениях и не должна была быть включена в список участников. Однако это прозвучало как-то не очень убедительно. Потому что это уже не первый раз, когда Армения устраивает представления, в которых борются страх с желанием показать свою суверенность. Страх, как правило, побеждает.

С приходом к власти Никола Пашиняна Армения несколько раз пыталась доказать, что способна проводить независимую политику и, вообще, делать то, что хочет. Конспирологический сценарий был разыгран вокруг участия Армении в командно-штабных учениях под эгидой НАТО Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018"), проходивших в Грузии. Армяне там вроде были, а вроде их и не было. В отличие от Agile Spirit-2017, с которых Армения просто сбежала. Ее участие было заявлено, но в последний момент, не оповестив организаторов, армяне испугались и не приехали, очень всех удивив своим поведением. Еще позорнее повела себя армянская сторона на учениях НАТО Noble Partner 2017. Армянские военнослужащие в учениях участвовали, после этого была устроена широкая помпезная кампания. В Москве публично промолчали, но на другом уровне Еревану прилетело, что заставило его резко оборвать разговоры о "сближении с западом".

В этом году, пользуясь не лучшим состоянием "старшего брата", Ереван решил таки показать западным партнерам, что он сам определяет свою судьбу. Помимо Defender-23, откуда Армения себя поспешно вычеркнула, армянская сторона надеется принять участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории европейских стран в 2023 году. Это учения, организованные командованием Сухопутных войск США - сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии и Saber Junction. От этих планов Армения пока что не отказалась, однако в Москве уже удивленно приподняли брови. И не только. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Ереван совершил "серьезную ошибку", которая "будет иметь определенные политические последствия".

Несмотря на присутствие в Армении военизированной миссии Евросоюза, несмотря на недавний визит в Ереван заместителя начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе Патрика Эллиса и другие моменты, окрики из Москвы все еще заставляют армянскую сторону вздрагивать и менять решения.

"На мой взгляд, Армению не случайно убрали из списка участников учений. Исправление пресс-релиза, думаю, связано со звонками из Армении. Ереван был готов, однако поработали какие-то российские службы. Слишком явным вызовом российско-армянским отношениям было бы участие Армении, члена ОДКБ, в учениях НАТО. И, конечно же, это имело бы серьезные последствия для Еревана", - сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Армения, по его словам, плавно движется в сторону НАТО. В составе миссии ЕС присутствуют французские жандармы, представители американских погранвойск. Идет целенаправленная политика выдавливания России с Южного Кавказа, и именно Армения играет в этом плане главенствующую роль. Происходит все это на ее территории, и именно ее используют в этих целях, подчеркнул Михайлов.

По его мнению, видимо, армянские власти пережили испуг, попытавшись поучаствовать в учениях. Так как пока что Армения числится в ОДКБ, вероятно, поступил весьма однозначный сигнал о том, что подобные ошибки совершать нельзя. Такие ошибки, отметил наш собеседник, чреваты серьезными последствиями.

"Армения совершенно очевидно хочет уйти в сторону НАТО. В свою очередь, российская сторона предпринимает все усилия для того, чтобы не допустить ухода Армении с курса национальных интересов России. Конечно, сейчас это тяжело. В Армению ее западными партнерами вливаются колоссальные средства, направленные не на развитие армянского государства, а на поддержку неправительственных организаций и политиков, которые выступают против России, за выход Армении из ОДКБ, выведение с территории страны российской военной базы, а также за замену российских миротворцев в Карабахе на европейских. Все это звенья одной цепи", - сказал Евгений Михайлов.