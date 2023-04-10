Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал ректор Азербайджанского университета языков, известный общественно-политический деятель, ученый, академик и народный писатель Камал Абдулла.

В передаче обсуждались вопросы, связанные с процессом реинтеграции армянского меньшинства Карабаха.

Камал Абдулла призвал своих бывших студентов армянского происхождения к диалогу по реинтеграции армян Карабаха.

"Я в свое время работал в Институте иностранных языков. У меня среди студентов были и молодые девочки и мальчики армянского происхождения. Я могу пригласить всех тех, кто меня знает, своих студентов, если они сейчас смотрят нас, и, если они помнят наше сотрудничество в Институте иностранных языков", - сказал он.

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи: