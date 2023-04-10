Я призываю своих бывших студентов из числа армян к участию в диалоге по реинтеграции - Камал Абдулла в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Гостем передачи стал ректор Азербайджанского университета языков, известный общественно-политический деятель, ученый, академик и народный писатель Камал Абдулла.
В передаче обсуждались вопросы, связанные с процессом реинтеграции армянского меньшинства Карабаха.
Камал Абдулла призвал своих бывших студентов армянского происхождения к диалогу по реинтеграции армян Карабаха.
"Я в свое время работал в Институте иностранных языков. У меня среди студентов были и молодые девочки и мальчики армянского происхождения. Я могу пригласить всех тех, кто меня знает, своих студентов, если они сейчас смотрят нас, и, если они помнят наше сотрудничество в Институте иностранных языков", - сказал он.
Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи:
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