Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 3-8 апреля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Лачине, Ходжалы, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 24 противопехотных, 74 противотанковых мин и 298 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 622 гектара, говорится в сообщении.