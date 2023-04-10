Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Корпус стражей исламской революции" (КСИР), тратит миллиарды долларов, полученные от производства, транспортировки и продажи "белой смерти", на терроризм, покушения, преследования оппозиции, а также на создание агентурной сети в Азербайджане фактически превратившись в "Корпус стражей наркоторговли".

Река Шатт-эль-Араб на границе Ирака и Ирана стала головной болью для иракских полицейских и служб безопасности. Наркотические препараты, произведенные в Иране или привезенные в Иран из соседних стран, контролируемые КСИР наркобанды переправляют именно через эту реку и ввозят в Ирак.

Официальный Багдад роет траншеи и возводит высокие "заборы" на юго-востоке страны, на границе с Ираном, вдоль берега реки Шатт-эль-Араб, чтобы хотя бы частично решить эту проблему.

Однако это не помогает.

Согласно отчету Министерства внутренних дел Ирака, опубликованному в феврале 2023 года, наркотрафик из Ирана многократно активизировался в приграничном районе болот аль-Хувейза.

Большая часть наркотических препаратов и средств, переправляемых из Ирана в Ирак, перевозится в Сирию, а оттуда в Иорданию и Ливан.

В Иордании и Ливане примерно половина этого "груза" распределяется на местном наркорынке, а половина направляется в страны Евросоюза.

Этот процесс находится под контролем полковника Мохаммеда Рзы Сейидпура, бывшего начальника разведслужбы КСИР, советника Хусейна Тайиба, который в настоящее время является советником командующего корпуса генерал-майора Хусейна Салами.

В КСИР именно он отвечает за направление наркотрафика в Ирак, Сирию, Иорданию, Ливан и Европу.

По данным иорданской полиции, большая часть гашиша и каптагона, перевозимых из Ирана в Сирию, затем оказывается у иорданских наркоторговцев.

"Гашиш, героин, опиум, марихуана, метамфетамин и часть каптагона, ввозимые в иракские регионы Басра и Мейсан на границе с Ираном, хранящиеся на складах, а затем вывезенные в Сирию, позже переправляются в Иорданию", - говорится в заявлении полиции Иордании.

Представитель иракского правительства Хасан Назим, заявил, что Ирак намерен построить в Аль-Хувейзе заградительный барьер протяженностью не менее 100 км.

"Иначе мы не сможем предотвратить наркотрафик из Ирана. Помимо барьера, там будут тепловизионные детекторы, сторожевые вышки и круглосуточные патрульные группы", - сказал он.

Генерал-лейтенант Абдул Амир аль Шаммари, заместитель председателя Объединенного оперативного командования вооруженных сил Ирака, руководит работами на границе.

Фейсал Хусейн, директор Центра стратегических исследований в Багдаде, считает, что Иран контролирует большую часть рынка наркоторговли в Ираке.

"Иран имеет дело с огромным количеством наркотиков через прокси-группировки в нашей стране. Теперь мы должны говорить открыто: этот процесс находится под непосредственным контролем Корпуса стражей исламской революции, который располагает многочисленными нарколабораториями, различными транспортными средствами для перевозки наркотиков, сотнями криминальных и полукриминальных группировок, а также разработанными маршрутами", - сказал он.

По его словам, около 10 процентов наркотиков, которые переправляются в Ирак, далее распределяется КСИР-ом в страны Персидского залива. Например, в Кувейт ежемесячно переправляется около 15 миллионов таблеток каптагона.

Лаборатории, в которых производится каптагон, находятся в Сирии и в Иране.

По словам иракских и сирийских экспертов, иранские спецслужбы не только быстро расширили наркоторговлю во всем регионе, но и создали "золотой квадрат" в рамках Сирии, Ливана, Ирака и Ирана.

В нарколабораториях, созданных подконтрольной Корпусу стражей "Хезболлой", совместно с четвертым управлением военной разведки режима Башара Асада, стремительно наращиваются объемы производства.

КСИР поручил обеспечение деятельности этих лабораторий брату президента Сирии Башара Асада, командиру четвертой бронетанковой дивизии, бригадному генералу Махеру Асаду.

Крупнейшие нарколаборатории, контролируемые Махером Асадом, размещаются в Дараа, Суэйда, Дейр-эз-Зоре, Каламуне, Латакии, Аль-Бассе, Аль-Кусейре, Караа, Асаль Аль-Варде и Хомсе.

Метамфетамин, полное название которого "метил-Альфа-метилфенилэтиламин", является психостимулятором вызывающим сильную зависимость. Этот препарат, известный как "первитин", выдавались солдатам гитлеровской Германии с целью "повышения выносливости и морального духа", позже использовался с этой же целью в и армии США.

В США этот препарат, который до недавнего времени открыто продавался под названием "Дезоксин", был запрещен после того, как было доказано, что он на самом деле является наркотическим веществом.

У человека, принимающего кристаллический метамфетамин, снижается чувство усталости, снижается потребность в еде и сне, повышается моральный дух. Однако все это обманчивая ловушка: длительный прием этого препарата, являющегося настоящим наркотиком, вызывает очень серьезные осложнения в организме человека.

По масштабам использования на территории Ирана, метамфетамин, известный в странах Ближнего Востока как "шабу", а в Иране - "шише" ("стекло"), в настоящее время превзошел гашиш и опиум, являющиеся традиционными средствами иранских наркоманов.

В настоящее время более 2,34 миллиона человек в Иране употребляют наркотики, из них 11,2 процента составляют женщины.

Официальные ведомства Исламской Республики Иран, в том числе Корпу стражей, заявляют, что у них имеются особые заслуги в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в глобальном масштабе, и ежегодно в столкновениях с наркоторговцами гибнут полицейские, военные и представители КСИР.

Действительно, согласно официальной статистике, власти Тегерана борются с наркоторговцами, пытающимися проникнуть на территорию Ирана из соседних стран, и в перестрелках с наркобандами действительно гибнут полицейские, военные и "стражи".

Но это всего лишь надводная часть айсберга, тегеранский режим прекрасно знает, что именно КСИР, ставший "государством в государстве", занимается наркотрафиком в астрономических масштабах, и вместо того, чтобы препятствовать ему, государство всемерно поддерживает данное действо.

Причина проста: миллиарды долларов, которые КСИР получает от торговли наркотиками, он тратит на поддержку своих прокси-сил на всем Ближнем Востоке и в странах постсоветского пространства, на ведение гибридных войн против государств, которые он выбрал своей целью, подготовку террористических актов и покушений в самых разных местах по всему миру.

При этом полученные средства направляются на борьбу с оппозицией внутри Ирана, подавление протестов, а главное, на ослабление соперничающих с КСИР группировок внутри страны.

Активность "стражей" в торговле наркотиками достигла такой степени, что 375-километровая государственная граница между Сирией и Иорданией превратилась для иорданцев в "территорию борьбы с КСИР".

Корпус довел чистый доход от производства в своих нарколабораториях в Сирии до 5,2 миллиарда долларов в год, в настоящее время продает метамфетамин, гашиш, опиум, каптагон, героин, каннабис и кокаин на сумму 17,1 миллиарда долларов в год во все соседние страны, монархии Персидского залива, страны Африки, Азии, Европейский союз.

Также произошли изменения в тактике КСИР, который неуклонно увеличивает количество лабораторий по производству каптагона (теофиллин, амфетамин) и "шабу" (метамфетамин), которые называют "наркотиками бедных".

КСИР не ограничивается ведением против нас наркотической войны, непрерывно переправляя в Азербайджан "шабу", известный у нас как "паты".

Офицеры Корпуса вербуют людей, продающих наркотики в Азербайджане, и превращают их в агентов, а Таким способом КСИР пытается создать в Азербайджане широкомасштабную агентурную сеть с использованием наркотических средств. Не будем забывать и о том, что около 48 процентов доходов от наркоторговли в нашей стране КСИР тратит на обеспечение своей сети в Азербайджане.

Именно по этой причине КСИР стремится ввозить в Азербайджан наряду с "традиционными" наркотиками, каптагон в чайных обертках, повышает тем самым свою прибыль, а также увеличивает масштабы проблемы наркомании, избрав главной целью азербайджанскую молодежь.

Среди источников доходов КСИР, которая полностью контролирует около 1/3 экономики Ирана, держит под полным контролем "теневую экономику", общий объем которой достигает 182 миллиардов долларов, особое место, как мы уже отмечали, занимают производство наркотиков и наркоторговля.

Географическое положение Ирана, имеющего 936-километровую границу с Афганистаном и 909-километровую границу с Пакистаном, позволяет КСИР максимально использовать "продукцию" нарколабораторий в Афганистане, занимающих лидирующие позиции в мире по производству опиума и героина.

За производство наркотиков в направлении Афганистана отвечает генерал Гуламрза Багбани.

Создав маршруты торговли наркотиками, охраняя и контролируя их, Корпус впоследствии переправляет их в самые разные страны мира.

Одновременно Корпус всецело контролирует незаконный оборот наркотиков внутри Ирана.

Это позволяет спецслужбам контролировать определенную часть недовольных властью граждан в стране - разумеется, никаких политических и социальных целей у человека, зависимого от наркотиков, быть не может - он находится в полной апатии и его единственная цель - получить следующую "дозу". Создав агентурную сеть среди наркоманов, КСИР также использует их для доносительства о недовольных гражданах и лагере оппозиции.

Доходы от торговли наркотиками позволяют данному ведомству финансировать шпионские сети и движения через прокси-банды в разных странах.

Если раньше ответственность за планы КСИР в отношении наркотической войны против Азербайджана была возложена на бригадного генерала Абдуллу Араки, то теперь процесс поручен генерал-лейтенанту Махмуду Гилани.

Согласно отчетам ООН, в настоящее время 40 процентов наркотиков, переправляемых на территорию Ирана, остаются в стране, а 60 процентов перевозятся в другие страны.

Особое место в наркоторговле КСИР через группировки, связанные с "Хезболлой" в странах Европейского Союза, а также организованные преступные группировки стран Балканского полуострова занимает маршрут Иран-Азербайджан-Грузия-Черное море-Болгария.

Однако победа Азербайджана в 44-дневной Второй Карабахской войне, освобождение наших территорий, 30 лет находившихся под оккупацией Армении, стали серьезным ударом по этому маршруту.

Воспользовавшись тем, что во время армянской оккупации границы Зангиланского и Джебраильского районов с Ираном были практически полностью открыты, КСИР переправлял через эти районы наркотики в Армению, Грузию, а оттуда в Европу.

С тех пор, как мы восстановили контроль над 130-километровым участком нашей государственной границы, а также над участком дороги Горус-Кафан, проходящей через наши территории, КСИР ищет альтернативные маршруты.

Это является одной из причин недавнего истерического отношения тегеранского режима к Баку.

... Центр по изучению наркомании "Дарьюш" в Тегеране заявил, что реальное число наркоманов в стране во много раз превышает официальную статистику, а официальные учреждения не раскрывают реальных цифр относительно незаконного оборота и употребления наркотиков, и задался вопросом - как долго это будет продолжаться?

Вопрос риторический.

Пока у власти в Тегеране находится режим "вилаяти-Факих", и если КСИР контролирует торговлю наркотиками, наивно ожидать каких-либо официальных заявлений относительно реальной ситуации с наркоманией и наркотиками в Иране...