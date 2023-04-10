https://news.day.az/politics/1554157.html Сменит ли Иран посла в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сменит ли Иран посла в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
У Ирана нет планов относительно смены посла в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Тегеране представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Ханани.
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