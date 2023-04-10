Сменит ли Иран посла в Азербайджане?

У Ирана нет планов относительно смены посла в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Тегеране представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Ханани.

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