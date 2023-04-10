https://news.day.az/politics/1554159.html Информация об отзыве Полада Бюльбюльоглу не соответствует действительности - посольство
Информация об отзыве Полада Бюльбюльоглу не соответствует действительности - посольство
Посольство Азербайджана в России прокомментировало распространившуюся на ряде сайтов информацию под заголовком "Полад Бюльбюльоглу отзывается с поста посла".
Как сообщили Day.Az в посольстве, эта информация, опубликованная на одном из местных сайтов, не соответствует действительности.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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