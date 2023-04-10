Формула заказной истерики против Формулы-1 в Баку

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az,

специально для Day.Az

На всякого мудреца, утверждали умные люди, довольно простоты. Но трудно, даже невозможно измерить грани идиотизма у некоторых недорослей радикальной оппозиции, считающих себя радетелями страны и защитниками прав граждан. Даже если граждане ни сном, ни духом не ведают об непрекращающейся возне тараканов, скачущих в головах тех самых облезлых рыцарей истерических выпадов.

Один из них, громко именующий себя "оппозиционным блогером" Манаф Джалилзаде, например, призывает отменить гонки Формула-1 в Баку, поскольку наша страна "ежегодно тратит на это зрелище 300 млн долларов", и кроме того, оказывается, "эти гонки народу не нужны".

Далее он заявил, что "после завершения гонок Азербайджан устроит террористическую атаку на Иран и Армению".

Вовсе неслучайно и то, что "блогер" Джалилзаде действует в унисон с армянской диаспорой США, которая призывает "всех" к бойкоту Формулы-1 в Азербайджане.

Не изменившие своей замшелой тактике армянские организации Соединенных Штатов предлагают отправку гневных писем спонсорам Гран-при в Баку, принять самое деятельное участие в акциях протеста, организованных перед Гран-при Формулы-1 в Остине (штат Техас), подписать петицию с требованием отменить соревнования, а напоследок, дабы вконец расстроить Баку, связаться со спортивными СМИ и потребовать, чтобы они рассказали о Гран-при F1 в Баку и объяснили, как это нарушает права человека в Армении.

Сущий бред, скажете вы? Даже спросите, причем Формула-1 и права человека в Армении?

Может быть, но всякий бред армянской пропаганды и говорящие, а также пишущие на заданную армянами тему "блогеры" вкупе с донельзя радикализованными ошметками внутренней политики Азербайджана оставляют гадкий, но все-таки след. След, ведущий в такие знакомые коридоры и кабинеты в различных городах и весях коллективного Запада.

Так что же случилось?

Гран-при Азербайджана, который проводится на улицах Баку, несомненно, стал одним из самых ожидаемых этапов Формулы-1 с момента своего дебюта в 2016 году. Гонка проходит на трассе, проходящей через исторические районы города, что делает этот этап уникальным и вызывает особый интерес у поклонников автоспорта.

Трасса в Баку длиной почти 6 км включает в себя узкие участки с малым радиусом поворотов, длинные прямые и три трудных сектора, требующих высокой скорости и точности в управлении. Это одна из самых технически сложных трасс в календаре Формулы-1, которая представляет настоящий вызов для команд и пилотов.

Напомним, что первая гонка в Азербайджане была проведена в 2016 году и выиграл ее немецкий пилот Нико Росберг на Mercedes.

В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии COVID-19, но вернулась в календарь в 2021 году. Эта гонка была одной из самых интересных в истории, благодаря борьбе между двумя главными соперниками за чемпионство - Максом Ферстаппеном на Red Bull и Льюисом Хэмилтоном на Mercedes.

Отметим, что Гран-при Азербайджана также славится своей атмосферой, которая является одной из самых праздничных и гостеприимных среди всех этапов Формулы-1. Весь город Баку охвачен фанатами автоспорта, создавая неповторимую атмосферу, которую можно ощутить только на месте.

Гран-При Азербайджана является важным этапом календаря Формулы-1, который представляет собой большой вызов для пилотов и команд, благодаря своей сложной и технически требовательной трассе. Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого этапа, чтобы увидеть захватывающие гонки и победы любимых гонщиков.

Кроме того, Гран-при Азербайджана стал одним из символов развития автоспорта в стране и регионе в целом. В последние годы Азербайджан стал все более привлекательным для международных автоспортивных мероприятий, что подчеркивает его амбиции и стремление к развитию в этой области.

В целом, Гран-при Азербайджана является ярким и запоминающимся этапом Формулы-1, который привлекает внимание не только автоспортивных фанатов, но и тех, кто интересуется культурой и туризмом. Это событие продолжает расширять свой потенциал и привлекать все большее количество посетителей, делая его одним из самых важных этапов в календаре Формулы-1.

Но вместе со всем этим, некоторые представители радикальной оппозиции в Азербайджане критиковали и ныне продолжают стенать про проведение Гран-при Азербайджана, считая, видите ли, его "несовместимым с национальными интересами страны".

Хотя отношение населения к этим соревнованиям положительное, поскольку они являются важным событием для города Баку и всей страны, которое привлекает большое количество туристов и повышает международную узнаваемость Азербайджана. Кроме того, проведение Гран-при Азербайджана способствует развитию автоспорта в регионе, что может стать стимулом для экономического развития и создания новых рабочих мест.

Радикальная оппозиция может критиковать проведение Гран-при Азербайджана, мнение тотального, превалирующего большинства населения страны и автоспортивного сообщества остается положительным. Гонка становится все более важным событием в календаре Формулы-1 и продолжает привлекать внимание миллионов людей со всего мира.

Поэтому, когда критика оппозиционных блогеров переходит в грубые и необоснованные оскорбления и обвинения, это ни что иное, как неуместное, глупое, алогичное и неприемлемое поведение.

Всяческая критика и дебаты могут быть полезны, если они основаны на фактах и аргументах, а не на оскорблениях и личных атаках.

Вместо того, чтобы огульно обвинять страну, впадать в истерику и тем самым исполнять псевдошаманские пляски на заказ, не лучше ли попытаться понять, что можно улучшить в проведении Гран-при Азербайджана, чтобы максимально удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон?

Тем более, если какая-либо группа или организация получает финансирование из нелегальных источников или использует насилие и нарушает законы, это может быть незаконным и неприемлемым.

Кроме того, стоит учитывать, что проведение Гран-при Азербайджана может иметь позитивный эффект на улучшение имиджа страны в глазах международного сообщества. Во время соревнований в Баку собираются спортсмены, журналисты, бизнесмены и туристы из разных стран, что создает возможности для расширения международных связей и привлечения иностранных инвестиций.

Проведение Гран-при Азербайджана - это не только спортивное событие, но и мощный инструмент для привлечения внимания к стране, повышения международной видимости и стимулирования экономического развития. Важно учитывать мнения всех заинтересованных сторон и работать над улучшением проведения мероприятия, чтобы оно приносило максимальную пользу для развития страны.