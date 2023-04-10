https://news.day.az/politics/1554183.html В Пашиняна швырнули зонтиком
В Пашиняна швырнули зонтиком
Неизвестный швырнул зонтиком в премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел во время визита премьера в Вайоцдзорскую область.
Отмечается, что во время встречи один из граждан попытался ударить Пашиняна, затем бросил в него зонтик.
Сотрудники Службы безопасности увели гражданина с места происшествия.
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