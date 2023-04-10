В Пашиняна швырнули зонтиком

Неизвестный швырнул зонтиком в премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел во время визита премьера в Вайоцдзорскую область.

Отмечается, что во время встречи один из граждан попытался ударить Пашиняна, затем бросил в него зонтик.

Сотрудники Службы безопасности увели гражданина с места происшествия.