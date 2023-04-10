В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в узком составе в Астане с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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