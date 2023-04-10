Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в узком составе в Астане с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество и в торгово-экономической, и в инвестиционной сферах и, конечно же, для взаимодействия на политической арене - будь это двусторонний формат или международные организации. Очень много сделано", - отметил Президент Казахстана.